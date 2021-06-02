Kırsal kalkınmaya hükümetten bir destek daha geldi. İpekyolu Kalkınma Ajansı, Fırat Nehri kıyısındaki Barak Ovası'na hayat verecek. Bölgeye kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile ovanın ihtiyaç duyduğu suya erişim kolaylaşacak. GES sayesinde ucuz elektriğe kavuşacak bin çiftçi sulama yapacak. İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın 20 buçuk milyon TL destek verdiği proje ile 5 MW'lık GES ihalesi bugün yapılacak. Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında yürütülen ve kırsal kalkınma için örnek bir model olan çevreci proje, 18 ayda tamamlanacak.