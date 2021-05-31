Son dakika haberi…Kritik enflasyon verisi öncesi milyonların beklediği haber geldi. Türk-İş ve Hak-İş, Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e, mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini sundu.Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4800 TL'ye yükseltilmesini ve 2021-2022 için ilk 6 ay yüz 20, diğer 6 aylar için enflasyon+ yüzde 3 refah payı talep etti. Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçi için gözler zam pazarlığında olacak. Buna göre 2020-2021 dönemi için mali ve sosyal haklar belirlenecek. İşte detaylar…