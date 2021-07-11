Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; Afyon Karahisar’da düzenlenen “12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Ortak Akıl Konferansı”nın kapanış oturumunda konuştu. Bakan Karaismailoğlu, 19 yıl önce Türkiye’de başlayan ‘yeni ulaşım ve iletişim çağı’nın daha da hızlanarak yenilenme ve dönüşüm süreciyle devam ettiğini bildirdi. Öte yandan Kanal İstanbul Projesi ile ilgili de konuşan Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul ihale sürecinin ardından hazırlık çalışmaları yaklaşık 1 yıl sürecek. Yapım inşaatının ise 5 yıl toplamda 6 yıl da bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.