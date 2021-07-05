Son dakika haberi: Milyonlarca emekli ve memurun beklediği 2021 temmuz zammı belli oldu.Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayının enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 6 aylık endeks değişimi yüzde 8.45 oldu. Bu rakamla birlikte bu yılın ilk 6 ayının oranı da ortaya çıkmış oldu. Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardım alanları ilgilendiriyor. Çünkü yılın ikinci zammı bu enflasyon rakamlarına göre yapılıyor. 6 aylık enflasyon oranına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.45 oldu. Memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkı da bu oranla birlikte belirlendi. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranları yüzde 3+ 5.45 olarak gerçekleşti. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. İşte kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaşlar…