Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 4 milyon üniversite mezununun toplam 5 milyar 860 milyon liralık öğrenim ve harç kredisi borcu da yapılandırılıyor. Faizler nedeniyle anaparası iki üç katına çıkan Kredi Yurtlar Kurumu borçları faizsiz, cezasız kapatılabilecek. Peşin ödemede gecikme faizi silinirken, ödemeler 18 aylık taksitlerle yapılabilecek. İlk taksit ödemeleri de eylül sonuna kadar yapılacak. Yapılandırmaya başvurup ilk taksitin ödenmesiyle tüm adli takipler de duracak.