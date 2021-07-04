Emekli temmuz zammı için önemli gün yarın. 13 milyonu aşkın emekli ve memurun yeni zamlı maaşlarını belirleyecek olan ilk 6 aylık enflasyon yarın TÜİK tarafından açıklanacak. Emekli zammı ve memur zammı ile birlikte evde bakım aylığı, engelli maaşı, yaşlı aylığı ve işsizlik maaşı gibi gelirler de artacak. Bu süreçte; vatandaşlar 'emekli maaşları ne kadar olacak?' 'emekli ve memur maaş zam oranı ne kadar olacak' sorularının yanıtlarını internet üzerinden araştırıyor. Biz de haberimizde SSK emeklisi, memur emeklisi, esnaf emeklisi memur ve diğer kesimlerin alacağı zamları ve maaşları derledik. İşte emekli zammı ve memur zammı ile ilgili detaylar;