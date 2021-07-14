TBMM'de görüşülen ekonomiye ilişkin torba kanun teklifinde milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücret kararı geldi. Buna göre Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba yasa teklifine asgari ücret desteği de eklendi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücretin gelir vergisi diliminde bir üst dilime çıkmasıyla oluşan ilave yükün kamu tarafından desteklenmesine yönelik düzenlemeden büyük memnuniyet duyduklarını açıkladı. İşte detaylar…