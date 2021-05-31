Son dakika haberine göre Türkiye ekonomisi 2021'in ilk 3 aylık döneminde yüzde 7 büyüme gösterdi. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre birinci çeyrekte Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı ayına göre %29,1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon TL oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, büyüme rakamlarını yorumladı. Elvan, "İlk çeyrekteki yüzde 7’lik büyümenin yüzde 56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi." açıklamasında bulundu.