Son dakika haberine göre Akbank'ın bankacılık sistemlerinde yaklaşık 35 saattir erişim problemi yaşanıyor. Bankaya ait pos cihazları, ATM'ler, kredi kartı ve mobil bankacılık uygulamaları çalışmıyor. Türkiye'nin en büyük bankalarından olan Akbank'ta yaşanan bu problem akıllarda birçok soru işareti oluşmasına neden olurken, bankanın milyonlarca müşterisi ise özellikle sosyal medyada yaşanan duruma büyük tepki gösteriyor. Banka tarafından yapılan açıklamada siber saldırı iddiaları reddedilirken, sistem güncellemesi nedeniyle problem yaşandığı ifade edildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bankacılık kanunundaki ilgili maddeyi paylaşarak müşteri haklarıyla ilgili bilgi verdi. İşte detaylar…