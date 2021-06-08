Bu yıl ilk defa uygulanan "emlak vergi değeri" üzerinden vergi tahsilatı ile konut piyasasında yeni dönem başladı. Konutlarının emlak değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşanlar artık değerli konut vergisi ödemeye başladı. Düzenleme yaklaşık 150 bin konutu ilgilendiriyor. Mesken nitelikli taşınmaz için ilk taksit ödemeleri 1 Mart'a kadar yapılırken ikinci taksitin ağustos sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Tek konutu olanlar 5 milyon lirayı geçse de ödeme yapmayacak. 15 gün içinde itiraz hakkı var. İşte 10 soruda değerli konut vergisine ilişkin merak edilen 10 sorunun cevabı.