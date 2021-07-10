Her fırsatta Türkiye için siyasi tavır belirleyen uluslararası kuruluşlar artık gerçekleri inkar edemez oldular. Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerini sürekli yukarı yönlü revize eden kuruluşlar, pandemiyi en az hasarla atlatacak ülkeler sıralamasında Türkiye’yi başa koyuyor. Son olarak ABD’li yatırım bankası JP Morgan yayınladığı raporda Türkiye’yi hızla toparlanacak ülkelerin başında saydı. Peki hangi gelişmeler bu kuruluşlara tahminlerini değiştirtiyor? Ekonomideki gerçekleri sürekli görmezden gelen bu kuruluşlar artık gerçekleri inkar edemez oldular. İşte uluslararası kuruluşlara tahminleri birer birer revize ettiren o gelişmeler…