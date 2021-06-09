Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi… Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, geçtiğimiz hafta basın toplantısında yaptığı açıklamada bir oyuncularına 6 milyon euroluk transfer teklifinin geldiğini ifade ederken, bu ismin Berke Özer olduğu ortaya çıkmıştı. Atletico Madrid'in, Berke için yaptığı teklifi değerlendiremeye alan Fenerbahçeli kurmaylara, İspanya'dan önemli bir haber geldi. Buna göre Atletico Madrid yetkilileri, gelecek hafta İstanbul'a gelecek ve sarı lacivertlilerle masaya oturacak. | FB haberleri