Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi… Sarı lacivertliler, teknik direktör konusunu Vitor Pereira ile çözmesinin ardından transferde vites yükseltti. Kanarya, savunmaya ve forvet hattına transfer yapmak istiyor. Bu bağlamda Fenerbahçeli yetkililer, Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda nokta atışı yapmanın peşinde. Süper Lig devi, bir süredir savunmaya Sead Kolasinac ve forvet hattına Andriy Yarmolenko'yu getirmek için uğraş veriyor ve bu transferler için Mesut Özil taktiği uygulamanın peşinde. İşte detaylar… | FB haberleri