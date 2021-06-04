Önümüzdeki sezon takımı yabancı bir teknik adama emanet etmek isteyen Fenerbahçe'de yönetim, arayışlarını sürdürüyor. Portekiz ve Alman ekolüne ağırlık veren sarı-lacivertlilerde son olarak Roma'yı çalıştıran Paulo Fonseca ismi ön plana çıktı. Kanarya'nın yetki verdiği menajer Batur Altıparmak'ın Paulo Fonseca'nın menajeri Marco Abreu ile görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Altıparmak'ın sözleşme şartlarını başkan Ali Koç'a ilettiği ve pazarlıkların olumlu bir şekilde sürdüğü öğrenildi. İşte detaylar…