A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarının üzerine, "Portekizli hoca olması daha doğru olur. Fenerbahçe'nin bu takımına Alman ekolünü yerleştiremezsin. Portekiz'den Jardim'i başkanın çok sevdiği ve daha önce görüşmeler yaptığı söyleniyor. Şu anda boşta. Luis Campos'un İstanbul'a gelip bir sunum yaptığı haberi var. Sportif direktörün yüzde 90 Luis Campos olacak. Hocanın da Jardim olma olasılığı çok yüksek" İşte o sözler… | Son dakika spor haberi (FB haberleri)