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7/24 Dinle Sesli Haber Fikriyat Kültür&Sanat
Kültür&Sanat

Kültür&Sanat

50 Bölüm | 52:09

Fikriyat.com'un kültür ve sanata dair özgün çalışmalarının podcastleri...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tavsiye listesi: Ne okuyalım, nereyi görelim, hangi püf noktayı öğrenelim?

Fikriyat 06:27
02

1 resim 1 hikaye: Ertuğrul Süvari Alayı'nın Galata Köprüsü'nden Geçişi

Fikriyat 06:36
03

Kitle imha sanatı

Fikriyat 14:58
04

Bir sömürü aracı: Süper kahramanlar

Fikriyat 24:08

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