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7/24 Dinle Sesli Haber Fikriyat Yaşam
Yaşam

Yaşam

50 Bölüm | 01:05:09

Fikriyat.com'un yaşama dair özgün çalışmalarının podcastleri...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sonbahar depresyonunun belirtileri, tedavisi ve korunma yöntemleri

Fikriyat 06:57
02

İyi bir felsefe okuru olmanız için 5 ipucu

Fikriyat 07:09
03

Sıkça tükettiğimiz besinlerin bilinmeyen öyküleri

Fikriyat 07:52
04

Kültür ihracatına dönüşen K-Pop tehlikesi

Fikriyat 14:06
05

İslam felsefesinden moderniteye: Zaman

Fikriyat 14:50
06

ABD’de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimleri

Fikriyat 14:15

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