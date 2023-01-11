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01
Buruk kanunları / 11.01.23
01:51
11 Ocak 2023
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02
Fenerbahçe'de transfere devam / 11.01.23
00:24
11 Ocak 2023
Kanarya'da devre arasında yönetim hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. Sarı-lacivertli ekip ilk hamlesini Jorge Jesus'un çok istediği Samet Akaydın'ı alarak yapmıştı. Kanarya bununla yetinmecek. Joao Pedro'nun kontratı dondurulacak. Yeni bir hücum oyuncusu da renklere katılacak. Sol bekte ilk aday olan Jayden Oosterwolde, Parma 10 milyon euro istemişti. Alternatif isimlerle görüşmelerin startı verildi.
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04
Galatasaray'da bir golcüden daha fazlası oldu! Yeni ikon Mauro Icardi / 10.01.23
00:39
10 Ocak 2023
Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint Germain (PSG)'den kiraladığı Mauro Icardi, az oynuyor öz oynuyor. Fenerbahçe derbisinde oyuna girer girmez kalitesini gösteren ve 1 gol 1 asistle oynayan Icardi, Başkan Dursun Özbek'in de övgülerini kazandı. Öte yandan Icardi'ye Okan Buruk'un, daha fazla forma şansı vermesi bekleniyor.
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05
Galatasaray derbisinde tepki çekmişti! Jesus'tan flaş üçlü savunma kararı! / 10.01.23
01:56
10 Ocak 2023
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadı'nda konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, üçlü savunma anlayışı nedeniyle eleştirilmişti. Portekizli çalıştırıcı, Gaziantep FK maçı öncesi flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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07
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar yuvaya geri dönüyor! İşte istediği para / 10.01.23
01:43
10 Ocak 2023
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08
Hooijdonk'tan Ten Hag'a uyarı! "Weghorst..." / 10.01.23
01:02
10 Ocak 2023
Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla adından söz ettirmişti. Hollandalı golcü için Manchester United devreye girerken, ülkemizde Fenerbahçe forması giyen ve Portakalların efsane isimlerinden Pierre van Hooijdonk bu transferi yorumladı. İşte o sözler...
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09
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Muslera ve Gomis'ten yönetime prim talebi! / 10.01.23
01:44
10 Ocak 2023
Fenerbahçe derbisinden galibiyetle ayrılan Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşanıyor. Zorlu deplasmanda oynadığı futbolla alkış toplayan Okan Buruk'un öğrencileri, önemli bir gelirin de sahibi oldu. Takım kaptanları Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis'in galibiyet sonrası yönetimle prim görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.
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10
Fenerbahçe'den 3 kritik hata! Derbide yenilgi böyle geldi / 10.01.23
01:55
10 Ocak 2023
Fenerbahçe'nin oyun taktiği çözüldü. Derbide evinde Galatasaray'ı konuk eden sarı-lacivertliler sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrılarak şoku yaşadı. Beklenmedik skorun ortaya çıkmasıyla gözler teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi. Deneyimli teknik adamın derbide yaptığı 3 ölümcül hata yenilgiyi getirdi. İşte detaylar...
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11
Trabzonspor'da dış saha kabusu! / 10.01.23
01:25
10 Ocak 2023
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12
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Portekizli stoper Fenerbahçe'yi bekliyor! Takımda mutsuz / 10.01.23
00:27
10 Ocak 2023
Jesus derbi sonrası ilk kez imkan olursa 1-2 pozisyon için transferi değerlendirdiklerini açıkladı... Forvet, stoper ve bek bakılıyor. Stoper için son olarak Ruben Semedo ismi ortaya atıldı. 28 yaşındaki oyuncu Sporting'de Jesus'la çalışmıştı. Yaz transfer döneminde Olimpiakos'tan Al-Duhail'e katılan Semedo'nun mutsuz olduğu ve teklif gelirse Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. İşte detaylar...
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16
Jorge Jesus'tan o isme özel görev! Galatasaray derbisinde... / 08.01.23
02:09
08 Ocak 2023
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıklarını tamamlandı. Maç saatini beklemeye koyulan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, o isme özel görev verecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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17
Dursun Özbek'in talebine Fenerbahçe'den yanıt gelmedi! / 08.01.23
02:31
08 Ocak 2023
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında lider Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Bu maç öncesi sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'den ek kontenjan talebinde bulundu. Ancak sarı-lacivertli taraftan Başkan Özbek'e herhangi bir yanıt gelmediği bildirildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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18
Galatasaray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu / 08.01.23
01:50
08 Ocak 2023
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da ileri uçta Bafetimbi Gomis'in yer alması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda kritik maç öncesi Fransız golcüyle ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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19
Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler... / 08.01.23
01:54
08 Ocak 2023
Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan, Fenerbahçe'de büyük başarılar yakalayan ve Trabzonspor'da da forma giyen eski milli futbolcu Ceyhun Eriş, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a dev derbiyi değerlendirdi. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulunan Ceyhun Eriş, favorisini açıkladı. Bununla beraber Jorge Jesus ve Arda Güler açıklaması da yapan Ceyhun Eriş, Galatasaray hakkında da görüşlerini belirtti. İşte o sözler...
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20
Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi / 08.01.23
01:49
08 Ocak 2023
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21
Erman Toroğlu'dan flaş Zorbay Küçük iddiası! "Göreceksiniz..." / 08.01.23
01:41
08 Ocak 2023
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22
Hikmet Karaman Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! Derbiyi kim kazanır? / 08.01.23
02:06
08 Ocak 2023
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23
Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi kritik ayrıntı! 6 isim sınırda / 08.01.23
02:16
08 Ocak 2023
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele öncesi, her iki takım adına 'sarı kart alarmı' verildi. Oldukça çekişmeli geçmesi beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde, 6 futbolcu kart görmesi halinde, bir sonraki maçta forma giyemeyecek. İşte ayrıntılar...
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25
Beşiktaş'a transfer yanıtı! Sambacı stoper el yaktı / 08.01.23
00:46
08 Ocak 2023
Beşiktaş'ın stoperdeki ilk hedefi Portekiz ekibi Braga'da forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Tormena. A Spor'un haberine göre savunmasında Francisco Montero ile yollarını ayırmak isteyen siyah beyazlılar, Tormena için Braga'ya 3 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Portekiz ekibi Braga ise Beşiktaş'a beklemediği bir yanıt verdi.
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26
TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'dan ilk transfer 5 gün sonra... / 08.01.23
00:43
08 Ocak 2023
Trabzonspor geçen sezonun ardından yeni sezonda da sezon sonunu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Bu anlamda takımda Abdullah Avcı yönetiminde yapılacak hamleler merak konusu haline geldi. Son olarak ise Fırtına'da iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor'da Bruno Peres'in lisansı 5 gün sonra başlayacak ara transferde yeniden aktif edilecek. Futbolcu, 14 Ocak’taki Başakşehir maçında kadroda olacak.
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27
Fenerbahçe'de Jesus'tan derbi öncesi kritik uyarı! Mertens... / 07.01.23
01:57
07 Ocak 2023
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28
Ozan’a şartlı onay / 07.01.23
00:41
07 Ocak 2023
Ozan Tufan adım adım Beşiktaş'a doğru geliyor... Siyah-beyazlıların orta alandaki boşluğu doldurmak için kadrosuna katmak istediği tecrübeli oyuncu konusunda Hull City kulübüyle temaslar hızlandı. Yapılan ilk görüşmelerde kiralama teklifine olumlu yaklaşmayan ve bonservis şartı koşan İngiliz ekibi, 'Kiralama+satın alma opsiyonu' önerisine sıcak baktı. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmelerin ardından siyah-beyazlıların kiralık teklifine "Onu size kiralarız ama zorunlu satın alma opsiyonu şartıyla" yanıtı verildi. Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki hafta Ozan'la ilgili son kararını İngiliz temsilcisine bildirecek.
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31
İtalyan gazeteci duyurdu: Cimbom'dan Fener'e transfer çalımı! / 06.01.23
01:30
06 Ocak 2023
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34
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek / 05.01.23
00:59
05 Ocak 2023
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35
Aslan'a 5 milyon TL / 05.01.23
00:32
05 Ocak 2023
Galatasaray Yönetimi, Sivas'tan galibiyetle dönen takımı Ankaragücü maçı öncesi primle ödüllendirdi. Oyunculara toplam 5 milyon TL ödeme yapıldı. Bu durum sarı-kırmızılı takımı oldukça memnun etti. Yönetimin jestini karşılıksız bırakmak istemeyen futbolcular aralarında bir toplantı yapıp, galibiyet yemini etti. Ankaragücü karşısında geriye düşseler de müthiş bir geri dönüşe imza atıp yönetime bir nevi teşekkür etmiş oldular. Karşılaşma sonrasında Başkan Dursun Özbek'in Okan Buruk'u arayıp kendisini ve takımı kutladığı da öğrenildi.
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38
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un istediği El Yamiq'te Rus rakip! / 03.01.23
02:05
03 Ocak 2023
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de stoper transferi için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertiler listesindeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı. Africa Foot United, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un Valladolid’in 30 yaşındaki Faslı stoperi El Yamiq’in transferi için ‘istekli olduğunu’ ileri sürdü. Portekizli çalıştırıcının gözdesi konumundaki yıldıza Rusya'dan talip çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
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39
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş'ten stoper talebi! Kartal Süper Lig ekibiyle görüşecek / 03.01.23
02:01
03 Ocak 2023
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine harekata geçen siyah beyazlılar, stoper bölgesine yerli bir ismi takviye etmenin planlarını yapıyor. Bu doğrultuda Başkan Ahmet Nur Çebi'nin transfer sürecini bizzat yöneteceği aktarıldı. İşte haberin detayları...
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40
Fransız basınından flaş iddia! Aslan'dan sol kanat harekatı / 03.01.23
02:24
03 Ocak 2023
Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray'da gündeme sürekli yeni bir isim giriyor. Öte yandan, sadece Türkiye değil Avrupa basınından da sarı kırmızılı iddialar gelmeye devam ediyor. Bu isimlerin sonuncusunu ise Fransız basını gündeme getirdi. Tottenham ve Napoli'nin de transfer listesinde olduğu belirtilen sol kanat oyuncusu için sarı kırmızılı ekibin harekete geçeceği yazıldı. İşte o isim ve sıcak gelişmeler... (Galatasaray transfer haberi)
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41
Fenerbahçe Galatasaray derbisini hangi hakem neredeyse belli oldu! O detay... / 03.01.23
02:26
03 Ocak 2023
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. Ülker Stadı'nda Fenerbahçe, Galatasaray'ı ligin 18. haftasında konuk edecek. Bu dev derbi öncesinde, çok konuşulan hakem atamalarına ilişkin önemli bir ayrıntı yakalandı. TFF, 17. haftanın hakemlerini açıklarken, o isme maç vermemesi dikkat çekti. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 'olası' hakemi...
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42
Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı / 03.01.23
03:19
03 Ocak 2023
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadroda düşünülmeyen birkaç isimle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu, Süper Lig ekibiyle sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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43
Şenol Güneş'ten Tayfur Bingöl kararı! Kasımpaşa maçında... / 03.01.23
02:08
03 Ocak 2023
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44
GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk yönetimden özellikle istedi: Sakın satmayın! / 03.01.23
00:31
03 Ocak 2023
Teknik direktör Okan Buruk'un "Takım iskeletini korumak istiyorum. Reddedilmeyecek bir teklif gelmedikçe ocak ayında ideal kadrodan oyuncu satmayalım'' dediği öğrenildi. Buruk'un yönetime kalmalarını işareti ettiği oyuncular Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira... Öte yandan Nelsson'u Sevilla istiyor, Boey'in Fransa'dan talipleri var, Torreira'yla ise Milan başta İtalyan kulüpleri ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar çok iyi bir teklif gelmediği sürece bu üç oyuncuyu elden çıkarmayacak.
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45
Trabzonspor'da transfer fırtınası! Yönetim kolları sıvadı / 02.01.23
01:00
02 Ocak 2023
Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren fakat beklentilerin altında kalan Fırtına'da takıma takviyeler yapılması planlanıyor. Bu anlamda ise gündeme oldukça dikkat çeken isimler gelmekte. Yaşanan gelişmeler taraftarlar tarafından merakla takip edilmeye başlanmış durumda. İşte detaylar...
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46
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'ın Elneny aşkı yeniden alevlendi! / 02.01.23
01:19
02 Ocak 2023
Adana Demirspor'u evinde mağlup ederek moral depolayan Beşiktaş'ta, transfer harekatı devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar gündemine 19-20 sezonunda kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny'yi aldı. Arsenal formasını terleten Mısırlı futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Fakat Beşiktaş yaz transfer dönemini beklemek istemiyor. İşte haberin detayları...
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48
Samet Akaydın için geri sayım! Jorge Jesus... / 01.01.23
01:34
01 Ocak 2023
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de stoper takviyesi için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Jorge Jesus'un ısrarla istediği stoper transfeir ocak ortasında bitecek. Adana Demirspor'dan Samet Akaydın, çubuklu formayı giymeye en yakın isim. Sarı-lacivertli yönetim, Adana Demirspor ile pazarlıklarını sıklaştırdı. Başta Kaan Ayhan olmak üzere alternatif oyuncularla da görüşmeler sürüyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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49
TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Edin Visca'nın alternatifi Süper Lig'den! Abdullah Avcı çok istiyor / 01.01.23
01:59
01 Ocak 2023
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan maçta sakatlanan Edin Visca'nın köprücük kemiğinin kırıldığı açıklandı. Boşnak yıldızın sakatlığı sonrası bu bölgeye takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Süper Lig'in yıldızına kanca attı. İşte o isim ve detaylar... (TS spor haberi)
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50
Beşiktaş'ta Dele Alli yerine Stanciu! / 01.01.23
01:09
01 Ocak 2023
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51
Forvete 1.92'lik kule! Görüşmeler başlıyor / 01.01.23
01:38
01 Ocak 2023
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, İsviçreli golcünün alternatifini Rusya'da buldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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53
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gerçekleri! Başarısı tesadüf değil / 31.12.22
02:16
31 Aralık 2022
Son dakika spor haberi: Galatasaray zorlu Sivasspor deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılarak kritik virajdan 3 puanla döndü. Aslan'a Sivas'ta 3 puanı getiren golü duraklama dakikalarında Barış Alper Yılmaz kaydetti. Genç futbolcu hakkında flaş gerçekler ortaya çıktı. 21 yaşında Florya'ya adım atan oyuncu, İngilizce dersleri alıp spor psikoloğu ile çalıştı. Rezerv ligde şans verildiğinde bunu pozitif düşünüp özel antrenör tuttu ve her maça önem verdi. İşte detaylar...
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54
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Romain Saiss ayrılıyor mu? Yapılan teklif belli oldu / 31.12.22
01:55
31 Aralık 2022
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Faslı yıldızı Romain Saiss, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çekti. Transferin gözdesi konumunda bulunan deneyimli savunmacıya Körfez ülkelerinden bir takım talip oldu. Romain Saiss için siyah-beyazlılara resmi teklif geldiği öğrenildi. İşte o teklif ve transfer gelişmesinin detayları...
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55
TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da bir ilk! Abdullah Avcı döneminde... / 31.12.22
02:54
31 Aralık 2022
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57
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için Dortmund harekete geçti! / 31.12.22
00:59
30 Aralık 2022
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58
Ahmet Çakar'dan flaş yorum! "Sakın hakemlik yaptırmayın" / 31.12.22
01:04
30 Aralık 2022
Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadele sonrası tartışmalar alevlendi. Erkan Özdamar'ın yönettiği mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanırken maçta verilen kararlar gündeme bomba gibi düştü. Maçın ardından Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'ne dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
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59
Galatasaraylı futbolcuya Sivasspor maçı sonrası büyük övgü! "Daha fazlasını verdi" / 30.12.22
01:01
30 Aralık 2022
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60
Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi! / 30.12.22
01:18
30 Aralık 2022
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61
Fenerbahçe için sürpriz golcü iddiası! Jhon Duran / 30.12.22
00:52
30 Aralık 2022
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62
Fenerbahçe'de Samet Akaydın transferinin perde arkası ortaya çıktı! / 30.12.22
00:51
30 Aralık 2022
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertli ekip savunmaya mutlak takviye yapmak isterken, uzun süredir peşinde olduğu Samet Akaydın transferinde anlaşmaya varmak üzere. Kanarya son olarak Samet Akaydın'ın maaşı ve bonservis bedeli için yapılacak ödemelerin planlamasını yaptı. İşte detaylar...
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63
Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken Adana Demirspor maçı sonrası yazdı! "Herkesin inanması lazım" / 30.12.22
01:08
30 Aralık 2022
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64
Spor yazarları Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! / 30.12.22
01:35
30 Aralık 2022
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65
Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya İspanyol devinden teklif geldi! İşte o rakam / 30.12.22
01:37
30 Aralık 2022
Fenerbahç'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon Portekiz 2. Ligi'nden Miguel Crespo'yu transfer etmiş, yıldız oyuncu geldikten sonra eleştirilere maruz kalmıştı. Geçen süre zarfından Crespo, oynadığı futbolla gerek Fenerbahçe camiasını, gerekse Avrupa'nın önemli ekiplerini adeta mest etmişti. Aktarılan bilgilere göre Miguel Crespo'ya, İspanyol devi talip oldu. İşte ayrıntılar...
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66
Jorge Jesus liderlik hesabını yaptı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası o plan... / 30.12.22
02:47
30 Aralık 2022
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'de yeniden 1. sıraya çıkmak için hesaplar yapıyor. Kanarya, Galatasaray'ın 1 puan gerisinde bulunuyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımını yeniden zirveye çıkarıp, şampiyonluğun en önemli adayı konumuna getirmek istiyor. Fenerbahçe'de planlar, Galatasaray maçına endeklendi. İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi ve o planı...
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67
Masuaku'dan bir ilk! Burak Yılmaz'dan sonra... / 30.12.22
02:00
30 Aralık 2022
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68
Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın menajeri geliyor! / 30.12.22
00:28
30 Aralık 2022
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69
Trabzonspor rekor kırarak yenildi! / 30.12.22
01:52
30 Aralık 2022
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71
Olimpiyat'ta ilk yenilgi / 29.12.22
00:24
29 Aralık 2022
Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde Olimpiyat Stadı'nda ilk kez yenildi... Avcı daha önce Trabzonspor'un başında bu statta çıktığı 4 maçı kazanmıştı. Ocak 2021'de Olimpiyat'ta Başakşehir'i yenip Süper Kupa'yı alan Avcı, Mayıs 2022'de Altay'ı 2-1 yenip şampiyonluk kupasını, sezon başında Sivas'ı devirip Süper Kupa'yı kaldırdı. Ligin ilk maçında da İstanbulspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
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73
Fenerbahçe'den göz kamaştıran istatistik! Jesus'tan özel tebrik / 29.12.22
01:59
29 Aralık 2022
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75
Nwakaeme Beşiktaş için dönüyor! / 28.12.22
01:34
28 Aralık 2022
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76
Trabzonspor seri peşinde! / 28.12.22
02:15
28 Aralık 2022
Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u 3-0 mağlup eden, Süper Lig'de de lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan bordo-mavililer, Karagümrük karşısında başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemek istiyor. Abdullah Avcı oyuncularıyla yaptığı toplantıda seri galibiyet üzerinde durdu. İşte Avcı'nın sözleri...
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77
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | İspanyollar yazdı: Tek transfer teklifi Beşiktaş'tan! / 27.12.22
01:52
27 Aralık 2022
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78
GALATASARAY HABERLERİ | Tarihin en iyisi! İşte Gomis'le ilgili o çarpıcı istatistik / 27.12.22
02:32
27 Aralık 2022
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79
Sihirbaz Avcı! Trabzonspor'u her yarışın içinde tutuyor / 27.12.22
03:36
27 Aralık 2022
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İşte Galatasaray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir / 26.12.22
01:48
26 Aralık 2022
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81
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Cengiz Ünder'i ikna etti! / 26.12.22
02:07
26 Aralık 2022
Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Gaziantep FK maçı sonrası Şenol Güneş yönetime acil transfer çağrısı yaparken siyah beyazlıların gündemine yeniden Cengiz Ünder geldi. Fransız basını, Beşiktaş'ın milli oyuncuyu ikna ettiğini duyurdu. İşte transferin detayları... (BJK TRANSFER)
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82
Fenerbahçe'de eleştiri okları Jorge Jesus'a döndü! / 26.12.22
00:40
26 Aralık 2022
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84
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı / 25.12.22
01:47
25 Aralık 2022
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85
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın gözdesini istiyorlar! Ada ekibi teklif yapacak / 25.12.22
00:24
25 Aralık 2022
Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Memphis Depay ile ilgili önemli gelişmeler söz konusu. Son olarak yurt dışından gelen haberlere göre İngiliz ekiplerinden Newcastle futbolcu için nabız yoklamaya başladı. Yaşanan gelişmeler sarı-kırmızılı camia tarafından yakından takip edilmekte. İşte detaylar...
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86
Fenerbahçe'de 3 koldan stoper harekatı! İşte o isimler / 24.12.22
01:51
24 Aralık 2022
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ocak ayında savunmasını güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, PAOK forması giyen Konstantinos Koulierakis, St. Gallen'den Leonidas Stergiou ve Nordsjaelland'tan Adamo Nagolo'dan birini kadrosuna katmak için büyük bir çaba harcıyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Dembele rüyası! İşte yapılan teklif / 24.12.22
01:48
24 Aralık 2022
Galatasaray sezon sonunu mutlak şampiyonlukla tamamlamak isterken gözler yapılacak transferlere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda son olarak Teknik Direktör Okan Buruk'un forvet alabileceklerini belirtmesinin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı. Yurt dışından ismi daha önce de Galatasaray ile anılan Moussa Dembele hakkında flaş haberler gelmekte. İşte detaylar...
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TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı belli oldu! / 23.12.22
01:26
23 Aralık 2022
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi futbolseverler tarafından merakla beklenmeye başlanmış durumda. Kritik maç öncesi ise bordo-mavililerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Fırtına'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, Fenerbahçe karşısındaki planı ise gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı belli oldu! / 23.12.22
01:42
23 Aralık 2022
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TRANSFER HABERİ: Sevilla 17 milyon euro teklif etmişti! İşte Galatasaray'ın Nelsson için karşı teklifi / 22.12.22
01:39
22 Aralık 2022
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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Adrian Sut kararı! Rumen orta sahanın bonservis bedeli belli oldu / 22.12.22
01:40
22 Aralık 2022
Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da hedef orta sahaya takviye yapmak. Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer hazırlıklarını yürüten bordo mavili yönetim gözünü Rumen orta saha oyuncusuna dikti. 23 yaşındaki oyuncunun kulübü Steaua Bükreş, bordo mavililerden beklediği ücreti açıkladı. (TS TRANSFER)
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Weghorst'un menajerinden flaş açıklama: Beşiktaş parasını ödeyemezse... / 22.12.22
01:23
22 Aralık 2022
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Arda’ya ‘dev’ kanca / 22.12.22
00:22
22 Aralık 2022
Arda Güler, pek çok Avrupa devinin takibinde... Son olarak İngiliz basını, Güler'in Arsenal'in radarında yer aldığını yazdı. 'Fenerbahçe'nin harika çocuğu' olarak nitelenen 17 yaşındaki oyuncu ile Ajax, PSG ve Borussia Dortmund'un da ilgilendiği aktarıldı... Arda'nın Fenerbahçe'de 2025'e kadar sözleşmesi var. An itibarıyla piyasa değeri 10 milyon euro.
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş çözümü buldu! İşte Kartal'ın Ozan Tufan planı / 21.12.22
02:01
21 Aralık 2022
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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Miha Zajc atağı! / 21.12.22
01:12
21 Aralık 2022
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rus ekibinden Fenerbahçe'ye Lovren çağrısı! / 21.12.22
01:20
21 Aralık 2022
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Flaş Di Maria açıklaması: Falcao, Mata, Mertens'i aldık... / 21.12.22
01:47
21 Aralık 2022
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