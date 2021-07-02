Galatasaray'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar sezonu Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynayacağı maç ile açacak. O maça kadar transferlerinin büyük bir kısmını tamamlamak isteyen Cimbom'un, bugün 3 KAP birden açıklaması bekleniyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan'ın aktardığı detaylara göre, iç transferde Arda Turan ve Emre Akbaba'ya, dış transferde ise Barış Alper Yılmaz'a imza attırılacak. İşte detaylar… | Son dakika spor haberi (GS haberleri)