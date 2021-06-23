Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni kararla birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise geçtiğimiz hafta dünyada aşılama hızında en iyi performans sergileyen ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı. Aşılamada elde edilen başarıyla birlikte normalleşmeye başlayan Türkiye yaza, çok daha korunaklı girecek. Aşılama hızında yakalanan rekor düzeydeki başarıyı ve kısıtlamaların kaldırılması kararını kritik hastanelerin başhekimleri SABAH'a yorumladı: