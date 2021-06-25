2011'de hobi olarak oğluna mobil oyun yapmaya başlayıp 2017'de bu hobisini girişimciliğe dönüştüren mühendis Ufuk Çoban, VR teknolojisi kullanarak oyun geliştirmeye devam ederken kızına göz tembelliği hastalığı teşhisi konulması üzerine hayatını bu hastalığa bir çözüm bulmaya adadı. Mühendis baba, kızına göz tembelliği teşhisi konunca, VR teknolojisi ile bir tedavi robotu geliştirdi. Patentleri bulunan cihazın yakında tıbbi cihaz belgelerinin de alınacağını belirten Ufuk Çoban, "Sistem tıbbi cihaz olarak hem çocuklar hem de yetişkinler için, göz tembelliği, şaşılık ve nistagmus hastalıklarında kullanılabilecek." dedi.