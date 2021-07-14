FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İzmir Narlıdere'de sela okuduğu için saldırıya uğrayan 15 Temmuz gazisi müezzin Mehmet Kuzgun (54), "Kaldırım taşlarıyla saldırdılar. Allah'ın evini, caminin camlarını taşlarla kırdılar. Beni darp ettiler. Ben de onlara sela ile karşılık verdim. O geceki saldırı sadece Mehmet hocaya değil 80 milyona yapıldı. Her yerim çürük içinde kaldı. Engelli oğluma bakamaz hale geldim. O geceyi hala unutamıyorum, kabuslar görüyorum" dedi. 2 yıl önce emekli olduktan sonra memleketi Manisa'ya yerleşen Kuzgun, yeniden göreve çağrılması durumunda seve seve gidebileceğini vurgulayarak, "Ülkem için canımı bile veririm. Müslüman korkak olmaz. Esir olarak 10 kez öleceğime, savaşarak bir kez ölürüm. Ben bu sancağın ve bayrağın altında yaşıyorsam devletime hainlik yapmam" dedi.