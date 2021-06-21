Ankara'da GATA'daki FETÖ soruşturmasında 26 kez mahrem abileriyle ankesör görüşmeleri çıktığı belirlenen göz doktoru eski üsteğmen Salih U.'nun, 2017'de ihraç olduktan sonra örgütle bağlantısını kesmediği ortaya çıktı. Annesi, babası, kardeşi, kayınbiraderi FETÖ üyeliğinden mesleklerinden ihraç olan aile boyu FETÖ üyesi göz doktoru, gözaltına alınmadan bir hafta öncesine kadar çalıştığı özel hastaneden aldığı 12 bin lira maaşın 2 bin lirasını örgüte verdiğini, gaygubet evlerindeki göz hastalarının kendisinden tedavi edilmesinin istendiğini anlattı. Mahrem abisi COVİD olduğunda görüntülü görüşme yaptıklarını belirten FETÖ üyesi, HİK komutanının göz muayenesine örgütün yaptığı müdahaleyi de anlattı. Zanlının o dönem BTK'da çalışan kardeşinin ise darbe girişiminden 5 gün sonra ABD'ye firar ettiği ortaya çıktı.