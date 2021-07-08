SABAH’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Kütahya Belediyesi’nin 209 liraya aldığı sayaca 170 lira fazladan vererek 380.4 TL ödediğine ilişkin haberi, kamuoyunda geniş yankı buldu. SABAH, sayaç skandalına ilişkin yeni vahim bilgilere de ulaştı. Edindiğimiz yeni bilgilere göre, iki belediyenin su sayaçları arasındaki tek fark, Ankara’nın sayacının, Lora denilen ve uzaktan okumaya yarayan teknolojik haberleşme sistem içermesi. Ancak Ankara Büyükşehir’in, Lora sistemini kullanmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) başvuru bile yapmadığı ortaya çıktı. ASKİ’nin su sayaçlarını, eski sistemle okumaya devam ettiği anlaşıldı.