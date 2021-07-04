SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin gündemindeki müsilaj, deprem ve kentsel dönüşümü değerlendirdi. Kurum, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2012'de her türlü siyasi bedeli göze alarak İstanbul'da başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğine "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm" hedefiyle hazırlandıklarını söyledi. Kurum "Ülkemizde 9.8 milyon binamız, 28.6 milyon konutumuz var. Bunların yaklaşık 6.5 milyonu riskli konutlar. Bunun da 1.3 milyonunun acil dönüşüme ihtiyacı var" dedi.