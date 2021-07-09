Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Sözlerine Diyarbakır annelerini ziyaret edeceğini hatırlatarak başlayan Başkan Erdoğan "Bu kahraman aileleri ziyaret ederek, haklı davalarında yanlarında olduğumuz gerçeğini ortaya koyacağız. 688 gündür mücadeleleriyle ülkemizdeki sözde insan hakları kuruluşlarının iki yüzlülüğünü gösterdiler. Terör örgütünün kalleş yüzünü deşifre ettiler." dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti kadrolarına "Tam kadro sahada olmanızı istiyorum. En önemli referansımız arkamızdaki 19 yıllık demokrasidir." sözleriyle seslendi.