Son dakika haberleri: NATO Liderler Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşmenin sona ermesinin ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Biden ile samimi bir görüşme yaptıklarını aktaran Başkan Erdoğan, "Biden ile iş birliğimizi artıracağız." dedi. ABD'nin PKK/PYD'ye desteğini sonlandırması gerektiğini belirten Erdoğan, "Terör meselesinde örgütler arasında sınıflama yapan, çarpık anlayış ne yazık ki kendini koruyor." dedi. İşte detaylar…