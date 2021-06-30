Bitlis’te öldürülen ve 1 Milyon lira para ödüllü Turuncu kategoride aranan terör örgütü PKK’nın sözde Garzan eyalet sorumlusu Samet İçyer’in 2014-2016 yıllarında Suriye’de Kobani sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Çok sayıda güvenlik görevlisi ve sivil vatandaşın şehit edildiği hain saldırılara bizzat katılan teröristin örgütün beyin takımını oluşturan Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin tarafından sorumlu olarak Bitlis’e gönderildiği belirlendi. İstihbarat birimlerinin tespitleriyle terör örgütü PKK ile başta ABD olmak üzere batılı ülkelerin desteklediği YPG’nin bir bütün olduğu bir kez daha belgelendi.