Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, 15 Temmuz darbe girişimini yazdığı kitabı Asırlık Gece'de, ilginç notlar yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, o karanlık gecede yaptığı telefon görüşmeleri ve yakınlarıyla yaptığı konuşmalar da kitapta yer buldu. Başbakan Yıldırım, aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı'ydı. Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ı aradı ve "Teşkilatları koordine edin, darbeye direneceğiz" dedi. İşte diğer detaylar: