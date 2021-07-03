Kayseri'de 30 Mart yerel seçimleri öncesi şehitlikteki programda kendilerine tepki gösteren 15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'i, CHP'liler mahkemeye verip para cezasına mahkum ettirdi. Bir şehit babasını mahkemeye vererek Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren CHP'nin bu hareketi tepkileri de beraberinde getirdi. Gerekçeli kararı eline alan Şehit babası; " Kararı, şehit kızımın fotoğrafının yanına çerçeveletip asacağım. Bu karar benim için gurur, CHP için bir utanç tablosudur. Gururu bana, utancı onlara yeter. " dedi.