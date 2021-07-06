Türkiye'ye getirilen firari CEO tosuncuk Mehmet Aydın'la ilgili işlemler sürerken birbiri ardına son dakika gelişmeleri yaşanmaya ve yeni bilgiler dosyaya girmeye devam ediyor. Çiftlik Bank soruşturmasında 'Ben de mağdur oldum' bahanesiyle Türkiye'ye teslim olan Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'la ilgili kafalardaki sorular ortaya çıkan ifşaatlarla her geçen gün daha da netleşiyor. 'Yıllar sonra neden teslim oldu?', 'Parası mı bitmişti', 'Yoksa yakalanmak üzere olduğu için mi Türk yetkililere başvurdu?' soruları sorulurken Çiftlik Bank'la ilgili ikinci bir dava bu soruların bir kısmını aydınlatacak gibi. İşte detaylar: