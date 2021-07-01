Son dakika haberine göre; Çiftlik Bank olarak bilinen saadet zinciri binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın teslim oldu. Brezilya'da saklanan 'Tosuncuk' lakaplı Aydın'ın, Sao Paulo'daki işlemlerinin ardından Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor. İade sürecinde iki ihtimalin öne çıktığı belirtiliyor. Aydın'ın direkt olarak Türkiye'ye gelebileceği, bunun en kısa çözüm olduğu belirtilirken, diğer ihtimalde ise süreç biraz uzayacağa benziyor. Öte yandan Tosuncuk'un avukatlarından da açıklama geldi. Açıklamada, Mehmet Aydın'ın ne zaman iade edileceği, neden şimdi teslim olduğuna dair sorulara yanıt verildi. Tosuncuk'un avukatları, tutuklanmama garantisi için başvuruda bulunacaklarını da bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları…