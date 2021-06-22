MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, HDP'nin kapatılması davasının kabulüyle ilgili olarak, "Anayasa Mahkemesi'nin davanın ilkini reddedip ikincisini kabul etmesi bize göre hayırlı bir gelişme, adaletin tecellisi açısından ümit vericidir. Adalet hakimse terörizmin siyaset ayağı hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır. Artık seçenek kalmamıştır, ya ihanet kazanacak ya da millet iradesi ihaneti kökünden kazıyacak" ifadelerini kullandı. Bahçeli, HDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırıya da değindi, "Provokasyon olarak değerlendirilmelidir. Önü, arkası, sağı, solu, altı, üstü aydınlatılmalıdır" dedi.