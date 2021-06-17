Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın beyzbol sopasıyla darp edildikten sonra olay yerine gelen polislere tehdit ve hakaretler yağdırdığı ve saldırdığı ortaya çıktı. Güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde ayakta durmakta güçlük çeken Atabay’ın “Devlet varsa buraya gelecek’ diye bağırdığı duyuluyor. Polisler, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından Başkan Atabay’dan şikayetçi oldu. Atabay’ın yapılan muayenesinde 160 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından CHP’lilerin çok sayıda araç ile Didim Kaymakamı’nın evinin önüne gittiği iddia edildi.