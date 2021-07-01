Diyarbakır’daki Mermer Jandarma Karakoluna beş yıl önce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda üç askerimiz şehit olmuş, 27 askerimiz yaralanmış, karakol binası çökmüş ve ağır hasar oluşmuştu. Olayın failleri geçen süre içinde yakalanamazken cezaevinde tutuklu bir mahkumun kaleme aldığı mektup her şeyi bir anda değiştirdi. Vedat Ö. adlı kişi vicdan azabı çektiği için bu mektubu yazdığını belirterek olayın kimler tarafından planlandığını ve bağlantılarını tek tek anlattı. Anlatımlarıyla olay günü toplanan deliller ve olayın oluş biçimi birbiriyle örtüşünce 8 kişi daha yakalandı ve haklarında 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.