Fetullahçı Terör örgütünün Kırgızistan’da yapılanmasının başında görev aldıktan sonra 6 ülkeden sorumlu Orta Asya Genel sorumluluğu yapan örgütün beyin takımında yer alan Orhan İnandı’nın yakalanmasıyla firari örgüt üyeleri çıldırdı. İnandı’nın yakalandığını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından firari FETÖ’cüler sosyal medya üzerinden algı operasyonu yürütmeye başladı. İnandı’nın Mart ayında örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in yanına giderek talimatlar aldığı, firari FETÖ üyelerinin Kırgızistan’da saklanmasına yardımcı olduğu ve 25 üst düzey örgüt yöneticisine pasaport temin ettiği ortaya çıktı. İnandı’nın yakalanmasıyla tüm bağlantıları da deşifre oldu.