İBB yönetimi işçi kıyımında hız kesmiyor. İSPARK'a 12 yıl hizmet eden üniversite mezunu Mustafa Karakaya ikna odasında kendisine sunulan iki seçenekle ekmeğinden edildi. Karakaya, "Yıllık izinden döndükten sonra yöneticiler beni bir odaya aldı. İsmimin yukarıdan geldiğini belirterek iki seçeneğim olduğunu söylediler. Bunlardan birinin görevimden alınıp sahada çalışma görevi verileceği fakat bu tekliflerini benim kabul etmemem gerektiğini ve kendilerinin hazırlamış olduğu hazır taslağı el yazımla istifa dilekçesi imzalamamı, bu sayede tazminat alabileceğimi aksi taktirde ikinci seçenek olarak 25/2 iş kanunu maddesi kapsamında tazminatsız işten çıkaracakları konusunda baskı yaptılar. Telefonla avukatla görüşmemi yasakladılar. Hemen karar verip imza atmamı söylediler. Sicilim bozulmasın diye hazırladıkları istifa dilekçesine imza attım" dedi.