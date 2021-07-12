CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kardeşi Candan Şahin dün Fethiye’de gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Candan Şahin’in gözaltına alındığı dosyadaki suçlamalar belli oldu. 2010 yılında tavuk satışı yapan bir firmada çalışan Şahin’in kendisine günlük teslim edilen malları şirketin anlaşmalı olduğu marketlere dağıtmadığı, muhasebe kayıtlarını devrederken, ürünleri dağıtmadığı müşterilere fatura düzenleyerek mal satmış gibi gösterdiği belirlendi. Şahin’in yaklaşık 70 bin lira civarında işyerine ait tavuk sattığı ve parasını da şirkete devretmeyerek üzerine geçirmesi nedeniyle hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçundan dava açıldığı öğrenildi.