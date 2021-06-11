FETÖ borsası kurmaktan tutuklanan ve hakkında dava açılan Avukat Kazım Yiğit Akalın’ın, 150-200 bin dolar karşılığında dosyasını kapattıracağı iş insanının avukatının ofisinde 3 kez görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Akalın’ın teklifin kabul edilmesinden sonra iş insanının ofisinde dosyanın kapatılması için nasıl ifade verileceğine dair görüşme gerçekleştirmeyi planladığı belirlendi. İş insanının avukatını polis memuru E.O.T. ile temaslandıran Akalın’ın, yapılan telefon görüşmelerinden sonra fiziki olarak da polisler ve iş insanının avukatı arasında mekik dokuduğu HTS ve baz bilgileriyle ortaya çıkarıldı.