Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 temmuz itibariyle tütün satışına yetki belgesi zorunluluğu getirilirken, böylece yıllık 15 milyar liraya kadar varan kayıt dışı tütün ticaretine de neşter vurulacak. Adıyaman ve çevresinde üretilen tek başına içilebilir özelliğe sahip sarmalık kıyılmış tütün üretiminin kayıt altına alınması kapsamında bir yandan kooperatif çalışmaları da sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda da baltayı taşa vurdu. Tütünün artık kooperatifler aracılığıyla satılmasını öngören düzenlemeyi "Diyorlar ki '6 ay içinde kooperatif kurun.' Pandemi var, nasıl kuracak vatandaş? Tam bir rezalet" sözleriyle eleştiren Kılıçdaroğluna, cevabı yine üretici verdi. Her biri 250-500 üreticiden oluşan 15 kooperatif için bakanlığa başvuruda bulunuldu.