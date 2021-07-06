MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun "beni hapse atmak istiyorlar" sözlerine yanıt veren Bahçeli, "Dokunulmazlığın kaldırılmasında karar sürecini kendisi başlatmalıdır. Söz veriyorum, ilk kez CHP'ye destek vereceğiz" dedi. Bahçeli, AYM'nin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili verdiği 'hak ihlali' kararına da ateş püskürdü, "Ne zamandır hainlerin hakkı var" ifadelerini kullandı. Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da destek verdi, "Yalnız değildir" diye konuştu.