Pandemi sürecinde öğrencilerin sosyal, akademik ve özel gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak telafi eğitimleri Pazartesi günü başlıyor. 'Telafide ben de varım' kampanyasının 31 Ağustos'a kadar süreceğini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "eğitim faaliyetleri fiziksel", "sosyal-duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak" şeklinde konuştu.