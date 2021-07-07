Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, il başkanlığı binasının açılışı için Çanakkale’ye geldi. İnce, burada yaptığı konuşmada CHP’den Cumhurbaşkanı Adayı olduğu zamanlarda partinin 2 genel başkan yardımcısının Halk TV’nin genel yayın yönetmenini aradığını ve çok fazla televizyona çıkarmaması gerektiğini söyledi. İnce, “CHP’nin genel başkan yardımcıları sizce bana oy vermiş midir? Bence vermemiştir. Cumhurbaşkanı adayı için ‘Onu televizyona fazla çıkarma’ diyen bir adam; sandıkta oy vermez, onun için çalışmaz ve gereğini yapmaz. Bunlarda benim hakkım var. Ben bunlara hakkımı helal etmiyorum” dedi.