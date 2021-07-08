Geçen ayın sonunda doktor kontrollerini yaptırıp ilk aşısını da olan ünlü oyuncu Bade İşçil, hafta sonunda Malkoç Süalp'ten olan oğlu Azur'u da alıp Bodrum'a tatile gitti. Önceki gün bir beach'te görüntülenen anne-oğulun tatili ve denizi ne kadar özlediği belli oluyordu. Çünkü İşçil, oğluyla birlikte gün boyu beach'te kaldı ve günün çoğunu da denizde geçirdi. Enerjisiyle beach'tekilerin ilgi odağı olan 37 yaşındaki Bade İşçil bikinisi ile boy gösterirken fit vücuduyla da bakışları üzerine topladı. İşte Bade İşçil ve oğlu Azur'un keyifli anları…