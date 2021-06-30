Son dakika haberi… Jandarma Genel Komutanlığı bugüne kadar yürütülen ikna çalışmaları sonrasında teslim olan PKK'lı kadın teröristlerin ifadeleri doğrultusunda "PKK/KCK'nın kadın istismarı" başlıklı rapor hazırladı. SABAH'ın ulaştığı rapora HDP damga vurdu. Son yıllarda teslim olan 61 PKK'lı kadından 18'inin HDP tarafından terör örgütüne katılımlarının sağlandığı ortaya çıktı. HDP İl ve İlçe teşkilatlarında genç kızların nasıl örgüt ağına düşürüldüğü de raporda detaylarıyla anlatıldı: Genç kızları HDP binasında PKK ağına düşürmüşler. Dağa giden 61 kadından 12'si HDP tarafından kırsala götürüldü.