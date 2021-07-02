Son dakika haberi: Çiftlik Bank vurgununda dolandırdığı 132 bin kişinin paralarıyla yurt dışına kaçan ve yıllardır firari durumda olan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın önceki gün saklandığı Brezilya'da Sao Paulo'da bulunan Türkiye konsolosluğuna teslim oldu. Avukatları aracılığı ile Türkiye'de yargılanmak istediğini ancak tutuklanmamak kaydıyla konuşma talep edeceğini belirten Mehmet Aydın'ın konsolosluktan da bir isteği olmuş. İşte Mehmet Aydın'ın talepleri ve konsoloslukta yaşananlara ilişkin son dakika ayrıntıları