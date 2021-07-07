Son dakika… Binlerce kişiyi dolandırıp yıllarca süren firarının ardından gözaltına alınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın ilk cezasını aldığı Bursa'daki davada verdiği ifade ortaya çıktı. Kurduğu bahis sitesini çaldığı gerekçesiyle arkadaşına eziyet eden Aydın, "Yaptığı site ile insanları dolandırdı" diyerek özrü kabahatinden büyük bir savunma yaptı. Aldığı ceza "Bir daha suç işlemez" diyerek ertelenirken, davadaki ifadelere ve mahkemenin gerekçesindeki dikkat çeken ayrıntılara ise SABAH ulaştı.