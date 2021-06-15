Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden bir araya geldi. Biden, görüşme sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptık." dedi. Başkan Erdoğan ise görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, “Biden ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik” ifadesini kullandı. Taraflardan gelen olumlu açıklamaların ardından tarihi zirvenin Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Enes Bayraklı, konuyla ilgili sabah.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…