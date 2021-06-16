Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "Balyoz Planı" davasında beraat eden sanıklar Çetin Doğan, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, İhsan Balabanlı, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç hakkında verilen beraat kararını bozdu. SABAH'ın ulaştığı kararda, gerçekleştirilen plan seminerinde "Milli Mutabakat Hükümeti" kurulmasından bahseden sanıkların "Suç için anlaşma" maddesinden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları gerektiği belirtildi. Dairenin bu kararı, 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriyle ilgili soruşturmada da emsal olacak.