Virüs benzeri parçacık (VLP) temelli yerli Kovid-19 aşısı, Faz-2 aşamasında İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı. SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sedat Altın: "En kısa zamanda bu aşının etkinliğinin yüksek olduğunu ve yan etkileri açısından da bir sıkıntı olmadığını gördüğümüzde hastalarımıza ve gönüllülerimize yapmaya başlayacağız" derken SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya: "18 yaşından büyük olan, daha önce diğer Kovid-19 aşılarından olmamış ya da hastalık geçirmemiş kişileri gönüllü kabul ediyoruz. Testlerini yapıyoruz." bilgisini verdi.